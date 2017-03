Per Uboldo: “Perchè pagare l’iscrizione del sindaco all’Ordine dei giornalisti, se il periodico comunale non viene pubblicato?”

Immagini e personaggi dal paese di Uboldo

“Perché il comune di Uboldo dal 2013 paga l’iscrizione all’ordine dei giornalisti del sindaco Lorenzo Guzzetti se il notiziario comunale non viene più pubblicato dal dicembre 2012?”. E’ la domanda che, tramite un’interrogazione, è stata presentata da Alessandro Colombo e Ulderico Renoldi della lista Per Uboldo all’Amministrazione comunale.

Per spiegare le motivazioni della propria richiesta i due consiglieri fanno un breve excursus storico: “Dal dicembre 2012 non viene più pubblicato il notiziario comunale “Uboldo – Periodico di Informazione”. Nel 14 Luglio 2015 su sollecitazione delle opposizioni il consiglio comunale ha nominato i membri del comitato editoriale in vista di una possibile ripubblicazione dell’informatore. A distanza di quasi un anno, il 17 marzo 2016, il consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento del periodico comunale realizzato dal nuovo comitato editoriale riunitosi quattro volte ad inizio 2016. E’ passato un altro anno nulla si è più saputo sul destino del notiziario comunale”.

Quindi magrado dal mese di dicembre 2012, il comune di Uboldo non abbia più un notiziario comunale ufficiale “ogni anno ha continuato a pagare la quota per l’iscrizione all’elenco speciale dei giornalisti della Regione Lombardia del sindaco in qualità di direttore responsabile del notiziario comunale” spiegano i due esponente di “Per Uboldo”.

“E’ iscritto all’elenco speciale in quanto chi non è giornalista, e il sindaco di Uboldo non lo è, per poter dirigere un giornale deve essere iscritto in un apposito elenco speciale dell’ordine dei giornalisti. Si tratta però di una iscrizione “strettamente vincolata alla direzione responsabile del periodico” (Ordine dei Giornalisti) che decade nel momento in cui il periodico cessa le pubblicazioni. Proprio per questo motivo l’ordine dei giornalisti raccomanda che della cessazione delle pubblicazioni venga data tempestiva comunicazione con lettera raccomandata all’ordine stesso”

Da queste considerazioni le domande rivolte all’Amministrazione comunale che saranno affrontare nel consiglio comunale ossia “se sia mai stata comunicata all’Ordine la cessazione della pubblicazione del notiziario comunale “Uboldo – Periodico di Informazione” e “perché vega annualmente pagata (dal 2013 ad oggi) la quota di iscrizione del sindaco all’elenco speciale dei giornalisti se il notiziario comunale non esiste più”

“L’interrogazione è assurda”. E’ il laconico commento del sindaco Lorenzo Guzzetti che in attesa di affrontare il tema in consiglio comunale rimarca: “Non ho ne capito nemmeno la natura”.