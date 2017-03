Perché occorre vaccinarsi contro il papillomavirus

vaccinazione

I Rotary club Varese-Verbano, Rotary Sesto Calende Angera Lago Maggiore, Rotary Laveno, Luino Alto Verbano, Rotary Tradate, con il supporto del Distretto Rotary 2042, e con il Patrocinio ed il supporto del Comune di Varese, ASST Sette Laghi, ASST Valle Olona, Università degli Studi dell’Insubria, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Varese, Collegio delle Ostetriche della Provincia di Varese e IPASVI, organizzano un convegno sui Papillomavirus (HPV), virus che si trasmettono per via sessuale e che possono causare patologie neoplastiche degli organi genitali femminili e maschili e del cavo orale. A fine 2007 è stato immesso in Italia un vaccino bivalente e successivamente un secondo vaccino quadrivalente.

E’ la prima volta nella storia della medicina che un vaccino viene impiegato nella lotta contro i tumori. Da qui l’importanza di affrontare e conoscere questa famiglia di virus.

Il convegno “Stop HPV”, tenuto da relatori di chiara fama, si terrà il giorno 8 Aprile nell’Aula Magna dell’Università dell’Insubria di via Dunant 3, ed è accreditato ECM per diverse professioni sanitarie, tra cui Infermieri, Medici, Ostetrici e Psicologi.

Per maggiori informazioni è possibile collegarsi al sito www.psacf.it