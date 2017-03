Pericolo incendi sui boschi delle Prealpi

Incendio boschivo a Maccagno con Pino e Veddasca

La Protezione civile della Lombardia ha emesso un avviso di moderata criticita’ (codice arancione) per rischio incendi boschivi, per la giornata di domani, domenica 12/03 sulle zone F5 (Lario, Unione delle Comunita’ Montane: Alto Lario Occidentale, Alpi Lepontine, Lario Intelvese, Triangolo Lariano, Lario Orientale, Valle di San Martino, Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino Riviera), F10 (Mella – Chiese: Unione delle Comunita’ Montane di Valle Trompia

e Val Sabbia), F11 (Garda) e F15 (Oltrepo’ pavese).

IL METEO – Domenica 12/03 tempo stabile per tutta la giornata, senza precipitazioni, con tendenza all’aumento dell’umidita’ dal pomeriggio. Lunedi’ ancora tempo stabile, assenza di precipitazioni, vento in generale debole con rinforzi sulle zone montane, specie sull’Appennino nella prima parte della giornata, sulle Alpi dal pomeriggio.

INDICAZIONI OPERATIVE – In conseguenza dell’assenza di precipitazioni in atto e prevista per i prossimi giorni e dei ripetuti episodi di rinforzi di vento, si raccomanda di intensificare le azioni di sorveglianza e pattugliamento del

territorio che dovranno riguardare prevalentemente i Comuni ricadenti nelle classi di rischio 3, 4 e 5 del Piano regionale delle attivita’ di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e riportati nell’allegato 4 della Direttiva regionale e i Comuni colpiti dagli incendi.

Si segnala che a partire dal 03/01/2017 e’ ATTIVO il “PERIODO AD ALTO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO” fino a revoca. Vige pertanto il divieto assoluto di accendere fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare

mozziconi accesi al suolo e compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio.

La Sala Operativa chiede di segnalare con tempestivita’ eventuali criticita’ che dovessero presentarsi sul proprio territorio in conseguenza del verificarsi dei fenomeni previsti, telefonando al numero verde della Sala Operativa di Protezione civile regionale: 800.061.160 o via mail all’indirizzo:

cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it o

salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it.