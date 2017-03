Piazza Fontana e Pinelli, una storia di tutti

arnate generiche

Giovedì 30 marzo al circolo CUAC di Gallarate (via Torino) una serata storico-culturale importante con l’incontro con Claudia Pinelli, figlia dell’anarchico morto in Questura a Milano dopo la strage di piazza Fontana, e Gino Marchitelli autore del libro di testimonianza sulle stragi “Una storia di tutti”.

“Sarà l’occasione per conoscere la vicenda della famiglia Pinelli dalla viva voce di Claudia, una delle figlie, che sta girando l’Italia per mantenere viva la memoria sul grave episodio. Durante la serata verrà proposta una nuova canzone dedicata a Pinelli composta e musicata da Gino Marchitelli in veste di compositore e cantautore”.

Altri interventi musicali saranno a cura del trio con Flavio Maglio alla voce, Michelangelo Dicerbo all’armonica e Giorgio Fassi alla chitarra.