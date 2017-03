Inaugurata la piazzola ecologica completamente rinnovata

Bisuschio - Nuova piazzola ecologica

E’ stata inaugurata questa mattina la piazzola ecologica di Bisuschio, completamente rinnovata con un intervento di ammodernamento durato alcuni mesi.

Galleria fotografica Bisuschio - Nuova piazzola ecologica 4 di 9

“L’area è stata completamente rimessa a posto e dotata di sistemi di sorveglianza – ha spiegato il sindaco Giovanni Resteghini – Abbiamo disboscato, rifatto la rete perimetrale e le ringhiere di sicurezza nell’area dei container, sistemato l’asfalto e organizzato meglio le aree delle diverse tipologie di rifiuti che possono essere conferite qui. L’innovazione più significativa riguarda l’accesso e la sorveglianza: è stato realizzato un sistema che permette l’accesso solo ai cittadini di Bisuschio tramite tessera regionale dei servizi e alle aziende con una tessera comunale”.

“Inoltre la piazzola è stata dotata di sistema di videosorveglianza interna ed esterna, il che ci permette di monitorare chi abbandona i rifiuti abusivamente fuori dall’area – aggiunge Resteghini – E infatti, in questi primi giorni di funzionamento, la quantità di sacchi e rifiuti lasciati nottetempo fuori dalla recinzione è già diminuita”.

Nella piazzola di via della Repubblica 90 possono essere conferite diverse tipologie di rifiuti, dalla carta alla plastica, dal vetro al legno ai rifiuti vegetali. Uno spazio apposito è riservato agli elettrodomestici (i cosiddetti “grandi bianchi”) e ai rifiuti che vanno smaltiti con particolare attenzione, come oli esausti, vernici e medicinali. I privati cittadini possono portare qui anche gli inerti, ma solo in quantità limitate.

“Era un’opera di cui si parlava già dalla precedente amministrazione – dice il vicesindaco e assessore delegato all’ecologia Angelo Conti – L’area era in stato di abbandono e ci tenevamo molto a questo intervento, che infatti avevamo messo nel nostro programma amministrativo”.

“Vorremmo ringraziare sia le aziende che hanno lavorato, a partire dalla Sielco che ha installato i sistemi di automazione e videosorveglianza, – aggiungono gli amministratori – ma anche gli uffici comunali, dall’Ufficio tributi alla Polizia locale, l’Ufficio tecnico e l’Ufficio anagrafe che, anche in collaborazione con alcuni studenti in stage, ha realizzato la banca dati. E’ stato fatto un grande lavoro d’équipe”.

“Un ringraziamento particolare da parte dell’amministrazione va poi ai volontari che ci hanno dato una grossa mano, in particolare Mauro Martinello, Walter Antonello e Gino Biasibetti, tre veri tuttofare che aderiscono al nostro Albo dei volontari e che hanno realizzato tutta la recinzione esterna”. Anche grazie al lavoro dei volontari, tutta l’opera è stata realizzata con una somma complessiva, tutto compreso, di soli 50mila euro.

La piazzola sarà aperta in orario invernale il lunedì e mercoledì dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 14 alle 17. In orario estivo il lunedì e mercoledì dalle 15 alle 17.30 e il sabato dalle 15 alle 18.