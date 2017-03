Picchiata dal marito davanti ai carabineiri

Un uomo di nazionalità marocchina di 53 anni è stato arrestato, domenica notte, dai carabinieri della stazione di Gavirate, chiamati dalla moglie. La donna, 54 anni, ha spiegato di essere stata insultata e picchiata dal marito, davanti al figlio di 9 anni, ma le sue accuse sono state confermate in pieno dall’atteggiamento dell’uomo: nonostante la presenza dei due carabinieri egli ha schiaffeggiato la moglie e l’ha insultata.

La donna è stata portata in ospedale dove le sono state riscontrate lesioni sul corpo per 7 giorni. Il marocchino è stato già destinatario di diverse denunce da parte sua, ma non solo: i carabinieri sono intervenuti più volte nei suoi confronti anche per resistenza e per un’aggressione a un connazionale, avvenuta in strada a Gavirate, lo scorso febbraio. Secondo quanto reso noto dalla moglie, il marito violento è un alcolista.