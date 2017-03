Piede d’oro, appuntamento al pomeriggio

tavella bello arrivo tre valli voltorresi 2014 piede d'oro podismo

Dopo una serie di corse programmate alla domenica mattina, questa volta la tappa settimanale del Piede D’Oro 2017 si disputerà al pomeriggio (start alle ore 15), come sempre avviene quando si gareggia a Voltorre.

L’appuntamento di domenica 26 marzo è infatti con la 42a edizione della “3 Valli Voltorresi”, gara storica che si snoda intorno alla frazione del comune di Gavirate, organizzata proprio dall’Atletica Gavirate in collaborazione con gli “Amici del Parco di Groppello”.

La gara è valida anche come “7° Giro tra le frazioni” e come “Memorial Ugo Talamona”, è indicata come corsa campestre aperta a tutti: il percorso principale misura circa 10 chilometri mentre quello ridotto è di 5,2 chilometri. Previsto anche un Minigiro per i più piccoli. Nel video seguente la presentazione della corsa.