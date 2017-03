Piede d’oro, domenica 19 si corre a Mornago

Prosegue senza sosta il programma del circuito del “Piede d’oro”, che va in scena ogni domenica in una località diversa con la sua carovana di “runners” pronti a gareggiare alla mattina.

Domenica 19 marzo, giorno di San Giuseppe, il calendario prevede la “Morgana Running Race”, competizione organizzata grazie all’impegno della Pro Loco di Mornago che è giunta alla sesta edizione e prevede partenza e arrivo al campo sportivo di via Monte Ortigara.

Due i percorsi tracciati in prevalenza in mezzo al verde: sono infatti parecchi i tratti di bosco e di campagna da affrontare su sentieri sterrati. Il percorso lungo misura 9,6 chilometri, mentre il corto si snoda su una distanza di 4,6 chilometri: lo start sarà dato per tutti i concorrenti alle ore 9 in punto (ritrovo aperto dalle 7,30). Alle 9,05 invece ci sarà il via del “Minigiro” di un chilometro, dedicato ai più piccoli.

La quota di iscrizione è di 4 euro (2 euro per gli under 15); i gruppi devono iscriversi entro sabato mentre per i singoli c’è spazio sino alla partenza. Per informazioni si possono contattare i numeri 347 0841408 e 335 7468285, oppure l’indirizzo email prolocomornago1986@gmail.com.

LEADER CLASSIFICHE PDO

Donne

F16: Marta Dani (Valbossa). F26: Francesca Vaccaro (Mezzanese). F37: Sabina Ambrosetti (Singola). F47: Cristina Grassi (Raw Vegan). F57: Francesca Barone (Whirlpool).

Uomini

M16: Francesco Tarasco (Aermacchi). M23: Stefano Caruso (Mezzanese). M35: Simone Prina (Singolo). M40: Simone Zandri (Casorate). M45: Fernando Coltro (Valbossa). M50: Maurizio Franchi (Team 3 Esse). M55: Luigi Colasurdo (Singolo). M60: Gerardo Campi (3V). M65: Paolo Battagin (Aermacchi). M70: Antonio Livio (Team Di Bi).