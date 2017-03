Piede d’oro, seconda tappa in Valbossa

barbara pavan piede d'oro brenta 2014 runners valbossa podismo

Dopo l’avvio con il botto, settimana scorsa, con la “Marciando per la Vita” di Varese (660 partenti), il circuito podistico del “Piede d’oro” si prepara alla seconda tappa che si disputerà domenica 5 marzo ad Azzate.

In programma c’è infatti la 26a edizione del Grand Prix della Valbossa, con partenza e arrivo in via Colli, di fronte alla palestra delle scuole medie, grazie all’organizzazione dei Runners Valbossa del presidente Andrea Poggioni.

Il percorso si snoderà sia in paese, sia nelle zone dove la natura la fa da padrona: dal panorama che guarda verso il lago di Varese, il Campo dei Fiori e il Monte Rosa, alla splendida piana di Vegonno dove si percorrerà anche un tratto di sterrato. Il ristoro, nella zona della frazione Dobbiate, è previsto dopo circa 5,5 chilometri mentre il traguardo sarà tagliato dopo 10 chilometri di tracciato. Il percorso ridotto, dopo la deviazione (che si trova a meno di 1 chilometro dalla partenza) si innesta sulla parte finale del giro lungo percorrendone gli ultimi tre chilometri.

Il ritrovo per il Grand Prix è aperto dalle 7,30 nei pressi della palestra di via Colli; la partenza sarà data alle ore 9 in punto (iscrizioni aperte fino alle 8,50). I giovanissimi tra gli 11 e i 15 anni devono obbligatoriamente gareggiare sul percorso corto, mentre per gli under 10 è organizzato il “Minigiro”.