Piogge nel weekend, ma con qualche raggio di sole

foto di Anna Caletti

Sarà un weekend piuttosto umido quello che ci aspetta sabato 25 e domenica 26 marzo.

Secondo le previsioni del Centro geofisico prealpino, sabato sarà al mattino abbastanza soleggiato con qualche nube irregolare. Nel pomeriggio via via nuvoloso a partire dalla Lombardia occidentale e nuove piogge in serata e nella notte, anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature massime in rialzo.

Domenica il tempo sarà variabile con nuvole e qualche pioggia residua di primo mattino e nuovamente in serata (neve su Orobie e Valtellina oltre 1500m). Nelle ore centrali della giornata in buona parte soleggiato.