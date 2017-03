Pioggia nel weekend, Carnevale dimezzato

Foto di Fabio Calanca

Il tempo sarà brutto e molte sfilate di Carnevale sono state annullate o rimandate. Una brutta notizia per tutti coloro che aspettavano il momento di sfilare tra coriandoli e stelle filanti ma non disperate e consolatevi mangiano una buona “chiacchiera”. Gli eventi in provincia, comunque, sono diversi:

METEO – Sabato 4 Marzo, cioè sabato grasso per il carnevale ambrosiano, il tempo è previsto molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse e locali rovesci. Domenica 5 Marzo il tempo sarà migliore: i cieli saranno generalmente nuvolosi ma a tratti ci sarà un po’ di sole, specie sulla pianura. Qui nel dettaglio.

CARNEVALE – Attenzione: visto il brutto tempo molte sfilate del carnevale sono state annullate. Tra queste quella di Varese che è stata rinviata all’11 marzo. A Busto Arsizio il carnevale è spostato a domenica, mentre è ancora incerto il programma di Gallarate – QUI TUTTE LE SFILATE DI CARNEVALE IN PROGRAMMA

INCONTRI ED EVENTI

Varese - Inaugura domenica la mostra per i 400 anni del campanile di San Vittore. Sarà inaugurata dal prevosto di Varese nel Battistero di san Giovanni Battista. La mostra è costituita da 12 i pannelli descrittivi e fotografici che consentono una facile visione dello stato di avanzamento delle indagini, iniziate nel 2009, relative allo stato di degrado della torre campanaria.

Varese - Sabato 4 e domenica 5 marzo si terrà a Varese la 35° Fiera del Disco. L’evento si terrà al Centro Congressi dell’Atahotel a Varese (zona Ippodromo Le Bettole). Saranno presenti collezionisti di dischi in vinile e di altri supporti audio e video da tutta la Lombardia.

Varese - I campioni del kendo si sfidano a Varese. Sabato 4 e domenica 5 marzo il PalaCusInsubria ospita i tricolori della disciplina di origine giapponese.

Varese - La Biblioteca civica di Varese continuerà ad essere aperta tutte le domeniche fino al 16 luglio 2017 per la sala consultazione e l’emeroteca mentre il servizio di prestito libri resterà in funzione dal lunedì al sabato.

Varese – Domenica 5 marzo, in occasione della Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate, Legambiente invita tutti ad una ricognizione, in bici o a piedi, sul futuro tracciato della ciclo-via a monte dei Mulini dei Gurone, lungo il corridoio della ex ferrovia della Valmorea. La partenza per gli amanti della bicicletta sarà alle 9.15 da Varese, dalla sede di via Rainoldi 14 e insieme ai volontari di Fiab-Ciclocittà, si arriverà al Mulino del Trotto, per seguire poi la discesa sul fondovalle fino ai Mulini di Gurone, lungo una tratta percorribile solo in mountain bike. Informazioni.

Cadrezzate – Un tuffo nelle acque invernali del lago di Monate per uomini e donne. Ritrovo alle 10 e tuffo alle 11 a La Playa in via Mango 441. Info 339.81713656.

Bisuschio – Sabato 4 marzo, alle 11, in occasione della “Giornata delle ferrovie dimenticate”, Legambiente Valceresio ha organizzato un incontro pubblico nel piazzale della stazione di Bisuschio per manifestare contro il degrado della stazione.

Gavirate – Dal 3 al 5 marzo l’associazione Cuochingiro presenta “Gavirate Street food”, manifestazione di strda in piazza del Mercato a Gavirate. Si parte da venerdì sera alle 18 fino a domenica pomeriggio. Il programma.

Arcisate – Una cena per sostenere “Programma Italia di Emergency”. Appuntamento sabato 4 marzo alle 20 alla Nuova Fattoria di Brenno di Arcisate.

Porto Ceresio - Sabato 4 marzo, alle 17, un nuovo appuntamento per la rassegna “Porto Ceresio apre gli occhi sul mondo”. Con l’associazione “Apeiron – Una mano per il Nepal“, una onlus nata nel 1996 che opera in Nepal per le donne e per i loro bambini.

Castiglione Olona - Domenica c’è la fiera del Cardinale, dal mattino a sera.

Gallarate e Busto Arsizio - Volge al termine la tredicesima edizione di Filosofarti, il festival di filosofia. Anche l’ultimo fine settimana offre appuntamenti interessanti: tra questi segnaliamo la Lezione magistrale di Aristide Fumagalli, Workshop di Street Art, l’incontro per bambini “Dov’è finito Rudolf?”. Tutto il programma.

Parabiago – Domenica 5 marzo si corre la sesta edizione della Parabiago Run

Organizzata dal gruppo podistico Betti’s Grüp Run con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, prevede un circuito competitivo da 10 km e un percorso da 5 o da 10 km non competitivo.

MUSICA

Varese - Sabato sera al Teatro Apollonio ci sono i Baustelle per una una tappa del loro tour di presentazione dell’album “L’amore e la violenza”. Una tappa importante perché sarà proprio quella di apertura della serie di concerti che il gruppo toscano farà nel 2017.

Varese – Gli appuntamenti al Twiggy Cafè: stasera c’è il mio compleanno solidale per WOODinSTOCK (ore 21:30, ingresso libero). Un compleanno speciale che vedrà in scena la musica ma soprattutto la solidarietà, i fondi verranno infatti destinati all’associazione per la alla malattia di Parkinson. Sabato 4 marzo c’è Pogodisco Dj Set a cura di Deejay Dave (rock’n’roll, indie, punk, new wave) mentre domenica c’è “Downhome blues night” con Max Prandi special guest Angelo Leadbelly Rossi (ore 21:30, ingresso libero).

Casbeno - Gli Shakers live al Circolo. L’appuntamento è per venerdì 3 marzo al Circolo di Casbeno con la storica band, per una grande festa di Carnevale.

Albizzate – Sabato 4 marzo al The Family tornano “I Monaci del Surf” per un altro grandissimo Party di Carnevale. Dalle 22,00.

Busto Arsizio - Il fine settimana al circolo Gagarin inizia con un incontro dedicato al mondo dell’informazione e continua con la musica live. Venerdì c’è l’incontro “Post-verità, iper-informazione e apocalisse” con Rosy Battaglia giornalista freelance e fondatrice di Cittadini reattivi, Giulia Balducci collaboratrice de il Post e Marco Giovannelli, direttore di VareseNews. Sabato invece, c’è la serata “Dance Dance Dance” che presenta i Moplen e DJ La Banlieue. Domenica appuntamento con Francesco Galavotti e il suo progetto One Glass Eye. Il programma.

Saronno – Due gli appuntamenti del fine settimana al Teatro Giuditta Pasta di Saronno. Per i concerti: venerdì 3 marzo saranno in scena i Trenincorsa, con un concerto folk in cui presenteranno il nuovo album “Barba e capelli”. Per il teatrop sabato 4 serata dedicata invece alle risate con Luca Klobas e il suo Ratko.

Bergamo - Dal 4 al 19 marzo, presso il Centro Culturale San Bartolomeo di Bergamo, la Fondazione Credito Bergamasco organizza la mostra divulgativa I mondi di Bob Dylan, a cura di Riccardo Bertoncelli – noto giornalista, critico musicale e conduttore radiofonico italiano – e Angelo Piazzoli, Segretario generale della Fondazione stessa.

TEATRO

Varese – Questa sera, venerdì, c’è lo spettacolo “Futura, ballando con Lucio” con il balletto di Roma. Un omaggio a Lucio Dalla, a cinque anni dalla sua morte.

Domenica 5 marzo, alle 21, saliranno sul palco del Teatro Openjobmetis gli attori della Compagnia “I giovani di ieri e di oggi”, che porteranno in scena “La Fortuna con l’Effe maiuscola”, classica commedia della tradizione teatrale italiana e napoletana, scritta nel 1942, insieme ad Armando Curcio, da Eduardo De Filippo, che ne fu anche il primo mirabile interprete insieme al fratello Peppino.

Varese - “Le buone maniere: Quello della banda della uno bianca” è lo spettacolo in programma sabato 4 marzo, alle 21, al Teatrino Santuccio di Varese per la sesta serata di Speakeasy Varese. Si parte alle 18 e 30 con il dibattito e l’aperitivo. Alle 21 c’è lo spettacolo teatrale.

Cassano Valcuvia - Sabato al Teatro Periferico di Cassano Valcuvia c’è Stefano Panzeri con «Terra matta (seconda parte: 1918-1943)», seguito dell’autobiografia di Vincenzo Rabito, un bracciante siciliano semianalfabeta, classe 1899, la cui prima parte è stata replicata con successo fino ad arrivare nei teatri di Argentina e Paraguay. Con l’accompagnamento musicale di Francesco Andreotti.

Busto Arsizio – Renato Pozzetto venerdì 3 marzo, alle ore 21, porta in scena sul palco del Manzoni di via Calatafimi l’attesissimo one man show «Siccome l’altro è impegnato». Tutte le informazioni.

Busto Arsizio – Al teatro Sociale, sabato, ci sono Corrado Nuzzo e Maria Di Biase sono al Sociale con «Gli impiegati dell’amore», brillante commedia di David Foenkinos, nell’adattamento di Michele De Virgilio e Marie Pascale Osterrieth, la regista. Piazza Plebiscito, ore 21.

Gallarate - Al Teatro Condominio stasera in scena la commedia “Qualche volta scappano” alle 21 con con Pino Quartullo, Rosita Celentano e Attilio Fontana. Per la rassegna «Family show» il giorno, domenica, dopo c’è «La vera storia di Capitan Uncino (Peter Pan)», musical diretto da Michele Visone, supervisione artistica di Maurizio Colombi.

ARTE

Gavirate – La mostra “Pinocchio” di Ettore Antonini al Chiostro di Voltorre è stata prorogata di altri due fine-settimana: sarà aperta anche sabato 4 e domenica 5 marzo e sabato 11 e domenica 12 marzo, con orario continuato 10-18.