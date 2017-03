Piste ciclabili, al via la progettazione

È stato assegnato in questi giorni l’incarico per il progetto che dovrà definire l’avanzamento delle piste ciclabili nella zona del Medio Verbano e importanti novità ci sono anche per la Valcuvia.

In particolare si parla dei percorsi Besozzo-Gavirate e Cuveglio-Cuvio.

La prima tratta collegherà la pista anulare del lago di Varese con la Valcuvia passando da Gavirate, Bardello, Cocquio Trevisago – nella zona del fondovalle dove scorre il fiume Bardello – per sbucare nei pressi del parco pubblico di Besozzo.

Per la realizzazione dell’opera ci vorranno 800 mila euro, come stabilito nel programma triennale delle opere pubbliche recentemente approvato da Comunità Montana. «Una volta completata la fase progettuale – ha spiegato il presidente dell’ente Giorgio Piccolo – è verosimile che i lavori partano il prossimo autunno: settembre, ottobre».

Il secondo intervento sarà meno oneroso perché sono previsti due lotti da 150 mila euro. Anche qui la prima tranche verrà progettata e collegherà il tratto della ciclabile da Cavona (dove ora è già percorribile il tragitto fra boschi e brughiera fino a Luino) per costeggiare un ramo del Boesio e sbucare all’incirca all’altezza del parcheggio della Tigros.

Qui la ciclabile per ora si fermerà per poi proseguire in futuro col secondo tratto nei prati all’inizio della piana del Careggio per collegarsi con Casalzuigno.

Questi lavori – del primo lotto – cominceranno a giugno.