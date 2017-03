Pixel Fotoclub, un club “nativo digitale”

Cardano al Campo

Nativi digitali, si dice. E di certo sono nativi digitali gli under 30, quelli che davvero si sono trovati da sempre immersi nella cultura digitale. Come i ragazzi di Pixel FotoClub, un nuovo club di appassionati della fotografia che si presenta questo mese – al 10 marzo – a Cardano al Campo.

«L’idea di Pixel è portare qualcosa di nuovo in zona, in ambito fotografico, che sia focalizzato in particolare sulla fotografia digitale, in termini moderni, proiettato sull’attualità» dice Ricky Delli Paoli, fondatore insieme all’amico Stefano Anzini. «Un approccio diverso, prima che una scelta tecnica».

Cosa significa? Vuol dire scoprire tutte le potenzialità del digitale, a tutti i livelli, dalle reflex alle mirrorless, dalla tecnologia timelapse fino alle foto da scattare (e postprodurre) con lo smartphone.Imparare digitale, anche a ottimizzare le foto con uno smartphone, la postproduzione.

Da un lato una «fotografia per tutti» – perchè si ampliano le possibilità tecniche da cui partire – dall’altro un lavoro di qualità sul digitale: «Vogliamo anche sfatare il luogo comune del digitale che è “facile”: quando si arriva ad un certo livello diventa ancor più difficile, impegnativo e bello fare foto di alto livello» aggiunge Stefano Anzini.

Il fotoclub ha già un bel programma di eventi pronti o in preparazione. «Faremo uscite collettive, per migliorare le proprie capacità ma anche per cercare di dare una rappresentazione di qualità alle splendide località della provincia. E avremo anche un blog sul sito, per raccontare le nostre attività».

Tra gli aspetti più interessanti, per chi diventa socio, ci sono anche gli accordi di partnership con molti produttori e negozi come Shootools, Giovara, Youstart, Altra Ottica Store (con attrezzatura a noleggio e in prova). «Ci saranno agevolazioni sugli acquisti ma proporremo anche serate informative sui nuovi prodotti e tecnologie».

Il fotoclub Pixel si riunisce per ora al giovedì sera al circolo Quarto Stato di Cardano, via Vittorio Veneto (ma i ragazzi stanno lavorando per trovare una vera sede). Al Quarto Stato Pixel collabora anche al corso di fotografia proposto dall’associazione Para Todos Todo, partito il 27 febbraio.

Per conoscere Pixel Fotoclub è poi prevista una serata di lancio venerdì 10 marzo 2017 alle ore 21:15, alla Sala Spadolini, via Torre, Cardano al Campo.

Il consiglio direttivo di Pixel Fotoclub è formato da Ricky Delli Paoli (presidente), Stefano Anzini (tesoriere e cofondatore), Nico Lanubile (vicepresidente), Erik Colombo (segretario), Marco Marangoni (consigliere) Soci fondatori insieme al consiglio direttivo sono Stefano Arnaboldi, Giorgio Messina, Marco Rotunno, Lucrezia Vezzaro.