Plebani in piazza per la Festa del Papà

«Ascolto, dialogo e tanto interesse per l’alternativa civica ai partiti tradizionali, dieci frasi per festeggiare tutti i papà e un dolce pensiero. Questo è il positivo risultato del secondo incontro con i cittadini». Parole di Alfio Plebani, candidato sindaco che domenica mattina in piazza ad Abbiate Guazzone, ha regalato le zeppole di San Giuseppe ai cittadini, per la festa del papà.

«Chiarezza e trasparenza sull’autenticità delle liste civiche: Lista Civica è il nome che identifica una lista di candidati alla carica di sindaco e di cosgliere comunale che si presenta alle elezioni amministrative senza essere espressione di un partito politico e senza collegamento esplicito a un partito o a uno schieramento politico di riferimento – spiega Plebani -. Oggi Innovazione Civica E Energia E Futuro sono l’unica vera ed autentica espressione civica priva di camuffamenti che allontanano dal vero».