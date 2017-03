Poliseno si ricandida: “Sono orgogliosamente disponibile”

luoghi cronaca

Nicola Poliseno vuole continuare a governare la città e conferma la propria candidatura alle prossime elezioni amministrative. La presentazione del sindaco uscente è avvenuta sabato mattina, 18 marzo, con tutti i membri della coalizione che lo sostiene.

«La Città mi ha chiesto di occuparmi per altri cinque anni di Cassano Magnago – spiega Poliseno -. Il gruppo di persone che da sempre mi sostiene mi ha chiesto di ricandidarmi come “capitano” di questa squadra. In virtù di quanto detto, della continua voglia di fare bene, della collaborazione ricevuta dal gruppo e soprattutto dall’enorme affetto ricevuto dai cassanesi, ho deciso di continuare ad impegnarmi per tutti Voi. Oggi ho comunicato ufficialmente che sono orgogliosamente disponibile ad essere nuovamente il Vostro Sindaco».