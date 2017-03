Pomì-Uyba, primo atto per puntare alla Coppa

Futura Volley Uyba 2016 2017

Questa sera, martedì 28 amrzo, alle 20,30, la Unet Yamamay scenderà in campo nella gara di andata delle semifinali di Cev Cup contro la Pomì Casalmaggiore, gara trasmessa in diretta tv da SportItalia e in diretta streaming su Laola.tv.

Il match si disputa al Pala Radi di Cremona, campo di casa delle campionesse d’Europa uscenti, dove Pisani e compagne cercheranno di centrare la terza finale di Cev della storia biancorossa in un derby tutto italiano che promette grande spettacolo.

Dopo l’esaltante vittoria di sabato contro Novara (purtroppo inutile per evitare gli ottavi di finale playoff), la squadra di Busto non ha mai smesso di lavorare per preparare al meglio questa prossima settimana ricca di impegni.

Per il team biancorosso sicura l’assenza della capitana Pisani, sempre alle prese con problemi alla schiena, mentre Diouf potrebbe ritrovare il campo dal primo minuto (in ogni caso Vasilantonaki è in allerta). Dubbi per il ruolo di opposto anche per coach Caprara, che probabilmente dovrà ancora fare a meno di Samantha Fabris, sostituita nelle ultime gare da Tirozzi. Per il resto la squadra vincitrice dell’ultima Champions League presenterà in campo l’ex Carli Lloyd al palleggio, al centro la collaudata coppia Stevanovic – Gibbemeyer, in banda la varesina Lucia Bosetti e Anastasia Guerra, libero Imma Sirressi.

La gara di ritorno è in programma sabato 1 aprile, alle 20:30 al Palayamamay: le prevendite sono già aperte.

Pomì Casalmaggiore – Unet Yamamay Busto Arsizio

Casalmaggiore: 1 Bacchi, 2 Garcia, 3 Lloyd, 4 Peric, 5 Sirressi, 6 Turlea, 8 Gibbemeyer, 9 Bosetti, 10 Gibertini, 12 Guerra, 13 Fabris, 15 Stevanovic, 16 Tirozzi. All. Caprara.

Busto Arsizio: 2 Stufi, 3 Signorile, 4 Cialfi, 5 Spirito, 6 Fiorin, 7 Witkowska (L), 8 Martinez, 11 Vasilantonaki, 13 Diouf, 14 Moneta, 15 Berti, 16 Negretti. All. Mencarelli.

Arbitri: Predrag Balandzic – Cevril Ebru Ayata