Porte aperte al centro Pro Crea per parlare di fertilità

Porte aperte al centro ProCrea di Lugano sabato 25 marzo.Gli specialisti si mettono a disposizione per parlare di fertilità e infertilità.

«Attorno a questi temi c’è ancora molta confusione e poca prevenzione», premette Alessandro Verza, ginecologo specialista in medicina della riproduzione del centro ProCrea. «Davanti al desiderio di diventare genitori e ad una maternità che non arriva occorre porsi le domande giuste perché la gravidanza è un processo estremamente complesso sul quale influiscono moltissimi fattori».

Innanzitutto è bene non perdere tempo. «Secondo la definizione che l’Organizzazione Mondiale della Sanità dà dell’infertilità, è opportuno rivolgersi a uno specialista dopo un anno di rapporti mirati non protetti che non danno esito a gravidanza», continua. Stili di vita e abitudini influiscono inoltre sulla capacità fertile. «La procreazione assistita può dare delle risposte, ma talvolta da sola non basta e in alcuni casi non è la soluzione. Le tecniche di fecondazione necessitano oggi del supporto di una diagnostica approfondita che vada ad considerare la genetica per capire come meglio intervenire per arrivare al buon esito della terapia – spiega lo specialista di ProCrea -. Arrivare ad una gravidanza non è un passaggio matematico, ma un cammino che la coppia fa insieme con un intero staff composto da medici, biologi, aiuto medico e, se necessario, anche da psicologi».

Tra i pochissimi centri dedicati alla fertilità dotato di un proprio laboratorio di genetica molecolare, ProCrea mette a disposizione la propria struttura e il proprio personale per approfondire i temi legati all’infertilità, alle tecniche di procreazione assistita, all’ovodonazione e agli esami genetici.

L’incontro è libero e aperto a tutti. Per la partecipazione è richiesta la registrazione contattando la segreteria di ProCrea al numero +41.91.92455.55 oppure inviando una mail a info@procrea.ch indicando nell’oggetto “giornata porte aperte 25 marzo”.

ProCrea si trova in via Clemente Maraini 8 a Lugano (Svizzera).

Programma

Ore 14: apertura del centro

Ore 14.15: incontro con lo staff

Accoglienza ed introduzione – Gian Piero Brunello, direttore di ProCrea

“Trattamenti della PMA” – Alessandro Verza, specialista in Medicina della riproduzione

“Analisi genetiche in PMA” – Giuditta Filippini, specialista in Genetica medica

“La biologia nella medicina della riproduzione” – Simona Cuomo e Marco Dini, biologi

“L’accompagnamento durante i trattamenti” – Michela Mondoloni, aiuto medico

Ore 15.30: rinfresco.

Ci sarà la possibilità di visitare il centro e di parlare direttamente con gli specialisti.