Porte aperte nelle sedi della Fondazione Piatti

varie anffas

In occasione della X Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas onlus di Varese e Fondazione Renato Piatti onlus organizzano venerdì 24 e sabato 25 marzo l’Anffas Open Day per promuovere insieme l’inclusione sociale.

I centri di Fondazione Piatti (così come tutte le strutture Anffas in Italia) hanno ideato momenti informativi, ludici e ricreativi per accogliere chiunque voglia scoprire e conoscere da vicino queste importanti realtà che quotidianamente si adoperano per aiutare non solo i bambini e gli adulti con disabilità intellettive e relazionali ma anche le loro famiglie affinché possano vivere, insieme, la migliore vita possibile.

Anffas onlus Varese e Fondazione Piatti vi aspettano sabato 25 marzo presso La Nuova Brunella in via Crispi, 4 a Varese la Festa per promuovere l’inclusione.

Il programma prevede alle 15.30 uno spettacolo d’animazione con il Mago Andrea di ANIMAGIA dedicato ai bambini. Alle 16.30 la merenda offerta dall’Associazione Panificatori di Varese e da Anffas Varese. Alle 18 sarà proiettato il video-documentario “Fratelli&Sorelle d’Italia – Storie di vita a confronto”. Per concludere, alle 19, un aperitivo per tutti.

Le strutture di Fondazione Piatti per questo fine settimana propongono diverse iniziative tutte ispirate agli articoli della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità. Il calendario completo degli eventi prevede:

VENERDI 24 MARZO:

· Polo di Melegnano, in via San Francesco 7/D, dalle 10, laboratori con le scuole presso il Piazzale delle Associazioni e alle 17, inaugurazione della mostra di quadri con il Circolo degli artisti di Melegnano e aperitivo presso il Teatro “Corte dei Miracoli”.

· CRS Besozzo, in via Zangrilli 19, alle 12 pranzo insieme ai ragazzi dell’Istituto di Istruzione Superiore Stein e a seguire laboratori con la Scuola di Circo, attività di stimolazioni basali e uscite sociali sul territorio.

· CTRS La Nuova Brunella, in via Francesco Crispi 4, alle 14 spettacolo di Animazione Teatrale che coinvolge i bambini del CTRS e gli studenti del Liceo Artistico di Varese.

· CDD Besozzo in via Macchi 19, alle 14.30 due laboratori sulla stimolazione basale e cognitiva con gli studenti del corso ASA e insegnanti di sostegno delle scuole frequentate dai ragazzi della Fondazione.

· Polo di Bobbiate in via Macchi 12, alle 16 accoglienza e lettura dell’articolo 30 della Convenzione ONU su cultura, tempo libero e sport. Alle 16.30 spettacolo del fuoco e a seguire aperitivo per tutti.

SABATO 25 MARZO

· CTRS Autismo Milano in via Rucellai 36, dalle 10 alle 13, spettacolo di animazione con musica palloncini gonfiabili e merenda insieme con la collaborazione di ACCADUEO’.

· CDD Bregazzana in via Magnani, alle 10, accoglienza e lettura dell’articolo 27 della Convenzione ONU sul lavoro e l’occupazione. A seguire laboratori didattici e aperitivo di saluti.

· RSD San Fermo in via Monte Cristallo 26, dalle 10.30 alle 12, laboratori vari, attività in acqua e partita di basket. A conclusione aperitivo.

· CSS La Nuova Brunella, in via Francesco Crispi 4, dalle 14 alle 16.30 mostra d’arte con opere prodotte dai ragazzi della Comunità Terapeutica di Fogliaro, video/audio sul significato dell’art. 30 della convenzione ONU su cultura, tempo libero e sport e produzione di gadget a tema.

· RSD Sesto Calende in via Lombardia 14, dalle ore 15, accoglienza e saluti di benvenuto e a seguire spettacolo di magia del prestigiatore Roberto Bombassei. Alle ore 16.30 attività con gli ospiti della RSD e buffet per tutti

· Polo di Busto Arsizio in via Piombina 16, alle 16 stand in struttura e stand in collaborazione con il canile.