Poste: presidio sindacale contro la privatizzazione e la riorganizzazione

Foto varie

In data odierna, si è tenuto un presidio sindacale presso la filiale di Poste Italiane, a Como, in via Gallio, organizzato da SLP (Sindacato Lavoratori Poste) dei Laghi, FLC Cgil e Failp Cisal.

Davanti alla filiale è stato distribuito del materiale informativo sull’intenzione delle sigle sindacale di bloccare la messa sul mercato dell’ultima tranche di Poste Italiane e di esprimere il proprio dissenso riguardo al processo di riorganizzazione del sistema poste, sia per quanto riguarda il mal funzionante servizio di recapito per mancanza di postini, sia per la carenza di personale negli uffici postali.

Proprio a partire dal 13 marzo fino al 26 aprile, inoltre, a livello regionale è stato indetto uno sciopero dello straordinario e delle prestazioni oltre l’orario per tutti i settori di Poste Italiane.