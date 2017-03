Precipita dal tetto di un capannone, ferito un operaio

Foto varie

Un operaio è precipitato da un’altezza di 9 metri mentre stava lavorando sul tetto di un capannone. L’incidente è avvenuto in via Carnia a Busto Arsizio, all’interno del cortile della Fratelli Mara.

L’uomo – dipendente di un’azienda esterna- era al lavoro per sostituire la copertura di Eternit quando intorno alle 9 del mattino è caduto nel vuoto.

Subito è scattato l’allarme: sul posto sono arrivate due ambulanze che hanno soccorso l’uomo e lo hanno trasportato in codice rosso in ospedale. Sul luogo dell’incidente anche il personale di Polizia Locale e Asl per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

(seguono aggiornamenti)