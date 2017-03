Premio Città di Como, incontro con Aldo Cazzullo

Aldo Cazzullo a Busto Arsizio

Mercoledì 22 marzo alle 18.30 il giornalista ed editorialista del Corriere della Sera Aldo Cazzullo sarà al Palace Hotel di Como per presentare il suo libro “Le donne erediteranno la terra” (Mondadori, 2016), una riflessione sull’universo femminile attraverso le figure del passato e del presente fino alle ultime generazioni, le adolescenti nate nel 2000.

L’incontro, durante il quale verranno letti alcuni brani del volume, si tiene nell’ambito delle presentazioni della quarta edizione del Premio internazionale di letteratura Città di Como.

In questo suo ultimo libro, Aldo Cazzullo racconta come e perché il nostro sarà il secolo del sorpasso della donna sull’uomo. A Berlino e a Londra governano due donne, una donna si è affacciata per la prima volta sulla soglia della Casa Bianca, in Italia c’è una sindaca nella capitale, la presidente della Camera è una donna, le direttrici delle principali carceri, l’astronauta più nota e la scienziata più importante.

Sono più dotate per affrontare l’epoca grandiosa e terribile che ci è data in sorte: sanno sacrificarsi, guardare lontano, prendersi cura.

Cazzullo scrive: “Voi donne siete meglio di noi. Non pensate che gli uomini non lo sappiano; lo sappiamo benissimo, e sono millenni che ci organizziamo per sottomettervi, spesso con il vostro aiuto. Ma quel tempo sta finendo. È finito. Comincia il tempo in cui le donne prenderanno il potere”.

Ingresso libero.

IL PREMIO “CITTA’ DI COMO”

Ideato da Giorgio Albonico nel 2014, il Premio Città di Como riconosce e valorizza gli autori meritevoli, promuove la scrittura, la letteratura e le opere prime e dà voce alle idee. È un premio a vocazione nazionale e internazionale ma che mira anche a dare un nuovo impulso al turismo culturale del territorio lariano e della città di Como di cui porta il nome, polo di attrazione di grandi scrittori del passato come Stendhal, Goethe e Ugo Foscolo.

È un Premio in costante crescita – come dimostrano i numeri delle edizioni passate, con quasi duemila partecipanti solo nella scorsa edizione e la presenza di molte case editrici nazionali – e che quest’anno apre anche ai giornalisti, con la sezione “Reportage”, e ai video. Queste due nuove categorie vanno così ad affiancarsi alla prosa, alla poesia, alla saggistica e alla fotografia. Una particolare attenzione sarà dedicata anche alle opere prime e ai giovani scrittori dai 13 ai 19 anni, alla cui migliore opera prima sarà assegnato un premio speciale.

Per decretare i vincitori di questa quarta edizione entrano per la prima volta a far parte della giuria tecnica lo scienziato e scrittore Edoardo Boncinelli, la scrittrice Dacia Maraini e il giornalista del Corriere della Sera Pierluigi Panza che vanno ad affiancare lo scrittore Andrea Vitali, presidente di giuria, Milo De Angelis, poeta e critico, il fotografo Giovanni Gastel, Francesca Giorzi, produttrice prosa Rsi e Presidente ASSI (Associazione degli Scrittori della Svizzera Italiana), Armando Massarenti, direttore dell’inserto domenicale de Il Sole 24 ore, Flavio Santi, scrittore e docente all’Università degli Studi dell’Insubria, la editor Laura Scarpelli e Mario Schiani, responsabile delle pagine culturali del quotidiano La Provincia di Como.

Tra i vincitori delle scorse edizioni Camilla Baresani, Armando Massarenti, Franco Di Mare, Tiziano Broggiato, Mario Santagostini, Alessandro Ceni, Lorenzo Marone e i premi speciali alla carriera assegnati a Ferruccio De Bortoli ed Edoardo Boncinelli.

Bando completo, regolamento e tutte le informazioni al sito www.premiocittadicomo.it

Il Premio Internazionale di Letteratura Città di Como è organizzato con il contributo e il patrocinio del Comune di Como.

Con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Como, Comune di Erba, Camera di Commercio di Como, Università degli Studi dell’Insubria.

Mercoledì 22 marzo, 18.30

Palace Hotel, Como

