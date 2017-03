Prende fuoco il bosco vicino alla superstrada

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 17 per un incendio boschivo scoppiato nei terrreni tra Via dei Platani e Via delle Querce, nella zona al confine tra Gallarate e Busto.

I pompieri, intervenuti con un’autopompa dal vicinissimo distaccamento del Sempione, hanno agevolmente spento l’incendio.

Anche in passato si sono visti episodi del genere, in una zona soggetta spesso all’abbandono di rifiuti. È un tema spesso sollevato anche dai residenti del cosiddetto “villaggio di via Padova”, che in passato hanno fatto scoprire anche una discarica con eternit abbandonato insieme ad altri rifiuti all’interno di terreni privati. «La manutenzione approssimativa dei boschi unita alle cattive abitudini di alcuni automobilisti causa spesso eventi come questo» commenta Marco Castoldi, dell’associazione Buon Vicinato nata nel “villaggio di via Padova”. «Un grazie ai passanti che con il loro tempestivo intervento hanno limitato i danni».

(foto e video inviati da un lettore)