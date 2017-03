Preziosa donazione alla pediatria di Varese

pediatria ginecologia nuovo ospedale

Un dono prezioso alla pediatria dell’ospedale Del Ponte. È il gesto che una signora milanese ha voluto fare in segno di ringraziamento per le cure e dell’assistenza ricevute dalla propria figlia nel punto di primo intervento pediatrico.

Alla struttura diretta dal professor Alessandro Salvatoni, primario di pediatria, è stata regalata una nuova tecnologia, gli alti flussi, per consentire una più efficace modalità di somministrazione dell’ossigeno per via inalatoria.

Il vantaggio che questa apparecchiatura offre consiste nella possibilità di somministrare ai bimbi, soprattutto quelli molto piccoli, l’ossigeno non ‘puro’, ma miscelato con aria umida e riscaldata.

«Questa modalità di somministrazione dell’ossigeno è particolarmente vantaggiosa nel trattamento delle bronchioliti del lattante, – spiega il prof. Alessandro Salvatoni – una patologia piuttosto frequente nei mesi invernali e che non raramente può richiedere il trasferimento dei piccoli pazienti in unità di terapia intensiva. Con l’impiego degli alti flussi questi trasferimenti si ridurranno significativamente».

Il valore economico della donazione ammonta a 23.000 Euro e include l’acquisto di due dispositivi con il materiale di consumo necessario per i prossimi due anni di utilizzo.