Prima Categoria, tutti a caccia della Guanzatese

Domenica importante per i campionati di Prima, Seconda e Terza Categoria. Domenica 12 marzo saranno tante le sfide da tenere sott’occhio e che potrebbero regalare sorprese.

PRIMA CATEGORIA: La Guanzatese capolista non avrà un compito semplice a Sacconago, contro un Cas che arriva dal successo nel recupero contro il Tre Valli. La Valceresio non può sbagliare in casa contro la Solbiatese, mentre la Belfortese a Fagnano dovrà mettercela tutta. Il Gorla Maggiore sarà ospite della Vanzaghellese, mentre l’Arsaghese non dovrebbe avere problemi contro la Robur Saronno. Al “Margorabbia” sfida di bassa classifica tra Luino e Gerenzanese, il Tre Valli attenderà la Mozzatese, mentre l’Antoniana farà visita al Viggiù.

CLASSIFICA: Guanzatese 54; Valceresio 48; Belfortese 47; Gorla Maggiore, Arsaghese, Fagnano 41; Cas Sacconago 39; Antoniana, Vanzaghellese 30; Tre Valli, Solbiatese 23; Mozzatese 21; Viggiù 20; Luino, Robur Saronno 17; Gerenzanese 13.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE M: Trasferta in casa dell’Ardor per la capolista Folgore Legnano, il San Marco andrà sul campo della Crennese, mentre il Samarate andrà a Borsano. Cerca riscatto il Beata Giuliana contro il Canegrate, così come il San Luigi, impegnato a Jerago. La Robur ospiterà la Virtus Cantalupo, l’Arnate il Sant’Ilario, mentre chiude la domenica la sfida tra Parabiago e Bienate.

CLASSIFICA: Folgore Legnano 59; San Marco 50; Samarate 48; Beata Giuliana 43; San Luigi 35; Virtus Cantalupo, Crennese 33; Parabiago 30; Ardor 27; Sant’Ilario 26; Canegrate 23; Robur 22; Arnate 20; Borsanese 19; Bienate 18; Jeraghese 16.

GIRONE Z: Ecco la sfida che può riaprire tutti i giochi: l’Ispra prima in classifica ospiterà il Casbeno secondo. L’Insubria, impegnata a Laveno Mombello, spera in un pareggio, mentre il CantelloRasa proverà ad espugnare Cuasso per restare nelle zone alte. A Buguggiate sfida playoff tra i padroni di casa e la Ternatese, mentre la Juve Gemonio deve passare a Cadrezzate per tenere vive le speranze promozione. La Calcinatese ospiterà il Ceresium, il Caravate attenderà il Don Bosco, mentre a Ponte Tresa l’Aurora Induno sarà di fronte alla Tresiana.

CLASSIFICA: Ispra 46; Casbeno 44; Insbria 43; CantelloRasa 38; Ternatese 36; Buguggiate 35; Juve Gemonio 34; Calcinatese 31; Caravate 30; Cuassese 29; Lavena Tresiana 22; Aurora Induno 19; Laveno Mombello 18; Cadrezzatese, Ceresium 17; Don Bosco 11.

TERZA CATEGORIA – GIRONE A: Tutto pronto per il grande match: la Gallaratese ospiterà il Lonate Pozzolo per la più classica delle sfide di vertice. Sfida in zona playoff a Sumirago tra i Boys Soccer e l’Angerese, riposerà la Nuova Fiamme Oro Ferno, mentre la partita tra Sommese e Amor Sportiva non sarà indicativa per la classifica. Il Coarezza sfiderà a Caronno Varesino l’Eagles, la Nuova Abbiate sfiderà l’Azzurra, mentre la Vergherese ospiterà l’Atletico Castelseprio.

CLASSIFICA: Gallaratese 36; Lonate Pozzolo 34; Sumirago 31; Nuova Fiamme Oro 29; Sommese 27; Coarezza 26; Angerese 24; Eagles 19; Vergherese 12; Nuova Abbiate, Azzurra 11; Atletico Castelseprio 8. Fuori classifica: Amor Sportiva.

GIRONE B: La Malnatese proverà lo strappo decisivo in casa della Casmo, ma il Varano contro il Casport e l’Olona contro l’Aurora Premaggio non hanno intenzione di perdere ulteriore terreno. Il San Michele cercherà tre punti contro la Pro Cittiglio, il Rancio andrà a Buguggiate contro il Real, mentre il Fulcro a Travedona ospiterà il Molde. Turno di riposo per il Mascia.

CLASSIFICA: Malnatese 47; Varano 41; Olona 37; San Michele 36; Rancio 35; Pro Cittiglio 30; Fulcro, Real Buguggiate 25; Casmo 18; Casport 13; Aurora Premaggio 9; Molde, Mascia 7.