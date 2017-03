Pro Patria, 1-1 nel test contro il Verbania

Varie tigrotti

È stata una mattinata di lavoro per la Pro Patria, che al campo sportivo di Olgiate Olona ha affrontato in amichevole il Verbania, che milita nel girone A di Serie D.

Il test si è concluso sul punteggio di 1-1, con le reti arrivate nel primo tempo: Bianconi al 17’ per i piemonetesi, Cappai al 36’ per i Tigrotti.

Questo è stato il primo degli incontri fissati dalla dirigenza della Pro Patria per far fronte alla lunga sosta, ma intanto è saltato l’impegno contro il Gozzano in programma per sabato 18 marzo allo “Speroni”.

Tabellino:

Pro Patria – Verbania 1-1 (1-1)

Marcatori: 17’ Bianconi (V), 36’ Cappai (PP)

Pro Patria (3-5-2): Gionta; Triveri (dal 74’ Piras), Zaro, Garbini (dal 46’ Ferraro); Tondini (dal 70’ Becerri), Pedone (dal 46’ Gherardi), Scanu, De Vincenzi, Scuderi; Cappai (dal 46’ Casiraghi), Mauri. A disposizione: Lupu. All. Roberto Bonazzi

Verbania (4-4-2): Beltrami; Bonvini, Adamo, Nasali, Bertora; Giardino, Marino, Giglio, D’Onofrio; Spadafora, Bianconi. Entrati nel secondo tempo: Scottini, Papa, Bresciani, Bianchi, Paris, Panzani, Palmigiano, Draghetti, Bertolio. All. Giampiero Erbetta