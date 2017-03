Pro Patria, 2-0 in amichevole al Novara Primavera

Varie tigrotti

Continua la preparazione per la ripresa del campionato dopo la sosta. La Pro Patria ha affrontato un’amichevole oggi, mercoledì 15 marzo, a Novarello contro la formazione Primavera del Novara. Seconda amichevole organizzata dopo l’1-1 di sabato scorso contro il Verbania.

I Tigrotti hanno battuto i giovani azzurri per 2-0, andando in rete una volta per tempo. Nella prima frazione ha segnato il vantaggio biancoblu Tondini, mentre nella ripresa ha marcato il raddoppio finale su rigore Mauri.

L’ultimo test amichevole, dopo l’annullamento della sfida contro il Gozzano, sarà sabato 18 marzo alle ore 15 allo “Speroni” contro la Berretti del Como.

Novara Primavera – Pro Patria 0-2 (0-1)

Marcatori: 35’ Tondini (PP), 65’ Mauri rig. (PP)

NOVARA PRIMAVERA: Frattini, Carrara, Oliveira Ferreira, D’Astoli, Pasqualoni, Trabuio, Penna, Lattarulo, Gomes Oliveira, Lima Soares (20’ Fonseca), Piazza All. Gattuso.

PRO PATRIA: Gionta, Scuderi (46’ Piras), Modena (80’ rientra Scuderi), Tondini (46’ Garbini), Zaro, Ferraro, Gherardi (46’ Mauri), Pedone (53’ Santic), Cappai (46’ Casiraghi), Scanu, De Vincenzi (60’ Becerri). All. Bonazzi

Arbitro: Teghille di Collegno (Russo/Mottola)