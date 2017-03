Pro Patria a Seregno per rialzare le testa

Varie tigrotti

È tempo di rialzare la testa per la Pro Patria. Domenica 5 marzo (ore 14.30) i Tigrotti scenderanno in campo al “Ferruccio” di Seregno in cerca di una vittoria dopo le due sconfitte di fila contro Ciliverghe e Pontisola.

All’andata la vittoria 2-1 in rimonta di Santana e compagni aprì il ciclo di otto vittorie di fila che sospinse la Pro Patria fino alle prime posizioni di classifica.

Ancora qualche assenza in casa biancoblu, con mister Roberto Bonazzi che dovrà ancora rinunciare agli infortunati Josip Santic e Riccardo Barzaghi e allo squalifica Giovanni Zaro, che sconterà la seconda e ultima giornata di stop. Dovrebbe ancora essere 3-5-2 lo scacchiere della Pro Patria, ma con qualche cambio rispetto a una settimana fa. In difesa dovrebbe rientrare Andres Garbini al posto di Simone Angioletti, che non ha convinto, a centrocampo Alex Pedone potrebbe essere schierato da interno di centrocampo, mentre in attacco possibile che a Santana venga affiancato un attaccante fisico, con Bortoluz favorito anche per la questione under.

Il Seregno, che continua a vivere delle ondate del presidente Di Nunno, che dopo aver esonerato mister Matteo Andreoletti e averlo richiamato poco dopo, lo scorso 20 febbraio, al termine della sconfitta interna contro il Ciserano si è dimesso a sua volta. In ogni caso la squadra è settima in classifica con 38 punti. Contro la Pro Patria il modulo dovrebbe essere ancora il 4-3-3, con l’ex Riccardo Capogna, a segno nella gara di andata, al centro del tridente.

La diretta di VareseNews è già attiva (link). Potrete commentare live o interagire in diretta con gli hashtag #seregnopropatria e #direttavn via Instagram e Twitter.