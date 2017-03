Pro Patria sconfitta a Dro

Varie tigrotti

Domenica negativa per la Pro Patria, che perde 1-0 a Dro e vede il secondo posto sempre più lontano.

In Trentino la squadra di mister Roberto Bonazzi si presente con le assenze importanti di Riccardo Colombo, Elia Bortoluz e Mario Santana. Non basta però questo a giustificare una sconfitta pesante per i biancoblu che.

Bonazzi nonostante le assenze non ha rinunciato al 3-5-2 lanciando Scuderi dal primo minuto in difesa, Santic a centrocampo e puntando sulla coppia formata da Gherardi e Cappai.

Il gol che decide il match lo mette a segno Pilenga al 13’ del primo tempo. Tiro senza grosse pretese che però viene deviato da Ferraro beffando Monzani. La Pro Patria ci prova per tutto il corso dell’incontro, mister Bonazzi inserisce anche Casiraghi e Mauri, ma il fortino difensivo del Dro regge e ai tigrotti non rimane che l’amaro in bocca.