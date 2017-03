Pro Patria, si torna in campo per inseguire il secondo posto

Varie tigrotti

Le due settimane di pausa sono passate e la Pro Patria si rituffa nel campionato con l’obiettivo di tornare al secondo posto per avere i favori nei playoff. Domenica 26 marzo (ore 15.00 dato il cambio di ora), i tigrotti saranno ospiti del Dro. Un impegno da non sottovalutare.

Mister Roberto Bonazzi non è stato certo fermo in questa pausa, lavorando duramente sul campo con i suoi giocatori per non far perdere loro il ritmo partita. Lo scacchiere biancoblu dovrebbe essere ancora il 3-5-2. Unica incognita per l’allenatore sarà Riccardo Colombo, acciaccato e quindi probabile assente, almeno dalla formazione iniziale. Torneranno invece dopo l’esperienza al torneo di Viareggio il portiere Andrea Monzani e l’attaccante Elia Bortoluz. Quest’ultimo potrebbe entrare a partita in corsa lasciando la maglia numero 9 a Roberto Cappai, che dovrebbe far coppia in attacco con Mario Santana.

Il Dro deve fare punti per uscire definitivamente dalla zona calda della classifica, essendo appena due punti sopra la zona playout. I trentini dovrebbero scendere in campo con il collaudato 4-3-3 che prevede in attacco un tridente internazionale con l’argentino Crivaro, il camerunese Amassoka e l’italiano Paoli.

La diretta di VareseNews è già attiva (link). Potrete commentare live o interagire con gli hashtag #direttavn e #dropropatria via Instagram e Twitter.