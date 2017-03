Pro Patria, tre amichevoli in programma

Varie tigrotti

La Pro Patria, dopo il pareggio 2-2 di Seregno, non giocherà in campionato fino al prossimo 26 marzo, quando sarà impegnata a Dro.

Dopo il turno di riposo del campionato di domenica 12 marzo, i tigrotti non scenderanno in campo neanche il 19 marzo, dato che la gara in programma contro la Grumellese è stata rinviata a mercoledì 29 marzo (ore 14.30) per le assenze di Andrea Monzani ed Elia Bortoluz, impegnati a Viareggio con la Rappresentativa di Serie D al trofeo “Coppa Carnevale”.

Per far fronte a questa lunga pausa, la società biancoblu ha deciso di organizzare tre amichevoli di spessore per non perdere il ritmo partita.

Il primo impegno sarà sabato 11 marzo, alle ore 11, allo stadio di Olgiate Olona contro il Verbania (Girone A di Serie D). Successivamente, mercoledì 15 marzo alle ore 16.15, Santana e compagni andranno a Novarello per sfidare la primavera del Novara, mentre sabato 18 marzo alle ore 14.30 allo “Speroni” arriverà il Gozzano (Girone A di Serie D).