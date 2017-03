Pro Sesto – Varese, in trasferta con Passione Biancorossa

Varese - Caronnese 0-1

Domenica prossima, 26 marzo, il Varese riprenderà il proprio cammino nel campionato di Serie D, con la grande novità di Stefano Bettinelli sulla panchina al posto di Ciccio Baiano.

Giovio e compagni saranno impegnati a Sesto San Giovanni contro la Pro Sesto in un match d’alta quota che inizierà alle ore 15.

Partita che il Club Passione Biancorossa seguirà da vicino, visto che organizzerà la trasferta in pullman per soci e non soci.

Il ritrovo è previsto sul piazzale dello stadio, da dove i tifosi partiranno alle 13,30. L’iscrizione comprende il trasferimento in pullman e il biglietto di ingresso allo stadio. La quota per i soci è di 25 euro, quella per i non soci di 30 euro.

Per informazioni e iscrizioni (aperte fino a giovedì 23) si possono contattare Antonella (338-2584390) e Isacco (348-3584201).