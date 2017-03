Problemi di salute per Al Bano, rinviato il concerto al Galleria

foto Fabio Ferrari - LaPresse.15 02 2011 Sanremo IM.61mo festival della canzone italiana.Albano Carrisi.nella foto: Albano Carrisi..photo Fabio Ferrari - LaPresse.15 02 2011 Sanremo IM.61th Festival of Italian Song.Albano Carrisi.in the photo: Albano Carr

A causa del leggero attacco ischemico che ha colpito nelle scorse ore Al Bano Carrisi, e del

successivo ricovero in ospedale, il concerto inizialmente in programma per sabato 25 marzo al Teatro Galleria viene rinviato a lunedì 8 maggio.

I biglietti già acquistati rimangono validi. Eventuali richieste di rimborso dovranno essere

presentate presso il punto vendita nel quale si è effettuato l’acquisto, entro e non oltre sabato 8

aprile. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 337.502362, oppure inviare un’email

all’indirizzo info@teatrogalleria.it.

Il Teatro Galleria, Albachiara e Zodiak augurano ad Al Bano una pronta e completa guarigione.