Professionisti introvabili? Elmec li forma in azienda

elmec azienda di brunello

Se domanda e offerta di lavoro non si incontrano, soprattutto in ambito tecnico, è necessario creare opportunità di formazione concrete orientate al mondo del lavoro.

È questa la formula scelta da Elmec Informatica, managed service provider varesino di servizi e soluzioni IT per le aziende, che ha deciso di formare direttamente in azienda i giovani con un percorso formativo specialistico in ambito tecnico informatico totalmente gratuito: l’Elmec College.

ELMEC COLLEGE

Giunto alla XXI Edizione, il percorso formativo proposto da Elmec ha visto la partecipazione di oltre 260 giovani dal 2009. I due terzi dei partecipanti, oltre il 63%, sono stati inseriti nelle aziende del gruppo, più di un terzo con contratti a tempo indeterminato.

Un record positivo che conferma il valore del corso che, in 240 ore tra lezioni in aula e affiancamento in un dipartimento tecnico, offre ai partecipanti gli elementi utili per lavorare in un’azienda ICT oltre alla possibilità di conseguire una certificazione Microsoft in ambito client.

Il corso è destinato principalmente a giovani diplomati, laureandi o laureati in discipline tecniche o informatiche che vogliono intraprendere un percorso lavorativo in un’azienda tecnologica, ma non solo.

LA PROSSIMA EDIZIONE DI ELMEC COLLEGE

La prossima edizione, alla quale è possibile iscriversi tramite Linkedin o sul sito di Elmec, si terrà dal 3 aprile nella sede principale di Elmec a Brunello (Varese).

L’azienda, con oltre 600 dipendenti e 7 sedi in Italia e in Svizzera, è sempre in cerca di nuove figure professionali: le posizioni aperte attualmente sono circa 40 tra sistemisti, helpdesk technician, network security specialist, ma anche profili commerciali come sales account e sales manager.