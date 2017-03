Promozione, la Castellanzese vuole tre punti per gioire

Le immagini dei dilettanti

Tutto è pronto a Castellanza per festeggiare la promozione in Eccellenza. La Besnatese però non vuole fare la parte della vittima sacrificale e già nel girone di andata è stata capace di superare la capolista.

L’Uboldese vorrebbe blindare la zona playoff nella sfida di alta classifica contro la Base 96, mentre il Mariano ospiterà il Cairate.

Cerca riscatto il Gavirate, che al “Vittore Anessi” avrà di fronte il Tradate, mentre la Vergiatese sarà impegnata in casa contro il Garbagnate.

Ultime speranze per raggiungere gli spareggi promozione per l’Olimpia a Solaro, il Morazzone invece andrà a Castano Primo.

Cerca punti salvezza il Brebbia contro la Lentatese.

CLASSIFICA: Castellanzese 66; Base 96 56; Mariano, Gavirate 47; Uboldese 45; Vergiatese 44; Olimpia 43; Morazzone 36; Besnatese 32; Lentatese 31; Universal Solaro 28; Castanese 27; Cairate 23; Brebbia 22; Garbagnate, Tradate 16.