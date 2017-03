«Pronto? Sono Papa Francesco, e la benedico»

Foto varie

Una telefonata inaspettata, come del resto il Pontefice ci ha abituati da tempo.

E questa volta è avvenuta in diretta, durante la visita di Papa Bergoglio alle Case Bianche, a Milano.

Succede che un’anziana, la signora Adele, non fosse riuscita ad essere presente per motivi di salute.

Si vede nel video che al Pontefice viene passato l’apparecchio, e che con la consueta calma il Papa cominci a parlare all’anziana: «Come sta? Come si sente? Ha gli acciacchi? Offra la sua sofferenza al Signore, intanto le do la benedizione».

Il video è stato realizzato dal Centro Televisivo Vaticano ed è stato pubblicato sulla pagina di tv2000 .