Proseguono gli incontri per il futuro dell’area stazioni

cantiere stazioni nuove varese via milano

Proseguono gli incontri settimanali tra l’amministrazione comunale e i progettisti che stanno realizzando il progetto per la riqualificazione della zona delle stazioni di Varese.



Oggi, all’appuntamento che si è svolto in sala Giunta, erano presenti oltre all’assessore Andrea Civati anche il sindaco Davide Galimberti, il vicesindaco Daniele Zanzi e gli assessori Dino De Simone e Roberto Molinari e Rossella Di Maggio. Un incontro allargato per fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto osservando le prime proposte da diversi punti di vista: ambientale, viabilistico e sociale.

«Il lavoro che stiamo facendo in questi mesi rappresenta davvero un punto di svolta per la città – dichiara Andrea Civati, assessore ai Lavori pubblici – perché già dai primi elementi che stiamo valutando si intravede per la zona stazioni un disegno che cambierà completamente il volto di quell’area trasformandola finalmente in un centro vero e riqualificato della città».