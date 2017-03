Proserpio re a Malgesso, bis per Ambrosetti

Tre gare e tre vincitori diversi in campo maschile in questo inizio di stagione nel circuito podistico del Piede d’Oro. Musica diversa tra le donne dove c’è la seconda vittoria consecutiva per Sabina Ambrosetti.

Tra gli uomini, la “In giro per Malgesso” è terra di conquista per Paolo Proserpio (Valetudo) che conquista il successo in modo netto, chiudendo la sua prova con mezzo minuto di vantaggio sul solito, costante, Giuseppe Bollini (Circuito Running), bravo a battere in volata Fouad Touti (Runners Varese). Ai piedi del podio, nell’ordine, Salah Argoub (Gavirate) e Simone Zandri (Casorate) che conquistano punti utili per le graduatorie di categoria.

In campo femminile nuova affermazione di Sabina Ambrosetti (Singola), 27a assoluta in 39′ netti. Come ad Azzate, settimana scorsa, alle sue spalle si è portata la giovanissima Marta Dani (Valbossa) che ha chiuso al secondo posto con buon margine su Elena Soffia (Cassano Magnago), terza donna al traguardo.

Domenica prossima, 19 marzo, sarà Mornago a ospitare la carovana del Piede d’Oro, che anche a Malgesso ha visto al via oltre 300 partecipanti nelle varie categorie.

