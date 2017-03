“Proteggere e valorizzare i nostri risparmi”, incontro organizzato dal PD

foto varie di eventi vari

Come proteggere e valorizzare i risparmi di una vita? Di chi fidarsi, cosa fare, cosa chiedere? E, soprattutto, che tutele abbiamo?

Domande più che mai attuali, a cui il circolo del Partito Democratico di Barasso, Casciago, Comerio e Luvinate ha deciso di provare a rispondere.

Martedì 21 marzo, alle 21, nella Biblioteca Comunale di Barasso di via Don Basilio Parietti 6, è in programma l’incontro “Proteggere e valorizzare i nostri risparmi”, per il ciclo “Orgoglio PD”.

Un incontro ad ingresso libero, aperto agli iscritti del circolo come ai cittadini interessati all’argomento.

Gli interventi:

Maurizio Frangi (bancario e promotore finanziario) parlerà di “Le leggi a tutela dei risparmiatori: cosa sapere per muoversi al meglio, chi scegliere e cosa chiedere ai consulenti”; Alessandro Corradini (consulente finanziario Azimut CM SGR) e Andrea Colombari (direzione commerciale Azimut CM SGR) interverranno su “Le possibilità di investimento del risparmio e i profili di rischio connessi”.