Pubblicato il bando per i lavori del parcheggio di via Sempione

Il futuro parcheggio di via Sempione (inserita in galleria)

“Abbiamo già rispettato il primo punto del protocollo d’intesa sottoscritto qualche giorno fa con le associazioni dei commercianti di Varese”.

Così Davide Galimberti, sindaco di Varese in merito alla pubblicazione di oggi del bando per l’assegnazione dei lavori per la realizzazione del parcheggio di via Sempione a Varese, un multipiano che garantirà la disponibilità di oltre 300 posti auto.

“Questo parcheggio rappresenta un’esigenza manifestata da tutta la città – prosegue il sindaco – Stiamo accelerando il più possibile per poter raggiungere l’obiettivo nell’interesse di tutti. Dopo anni di tante parola arrivano i fatti”. Il bando pubblicato oggi sul sito di AVT e sull’Albo pretorio del Comune di Varese sarà disponibile fino al 5 giugno 2017.