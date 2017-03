Pulizia primaverile del letto dei torrenti

Foto varie

L’Amministrazione Comunale, in particolare il Consigliere all’Ambiente Jole Sesia e il Consigliere al Parco Alessandro Ceron, in collaborazione con l’Ente Parco del Ticino, ha organizzato per la giornata di domenica 12 marzo un campo di lavoro sul torrente Lenza e sul Capricciosa finalizzato alla riduzione del rischio idraulico.

I volontari di protezione civile del Parco del Ticino, più di 40 persone provenienti dai distaccamenti di Sesto Calende, Vergiate, Somma Lombardo, Arsago Seprio e Turbigo provvederanno alla rimozione di piante pericolanti o cadute oppure di piante e arbusti cresciuti direttamente nell’alveo del corso d’acqua che, in caso di piena, potrebbero ostruire il deflusso delle acque e causare l’esondazione dei torrenti.

Il programma della giornata prevede il ritrovo al mattino presso la sede dei Volontari del Parco del Ticino di Sesto Calende, la suddivisione in squadre di lavoro lungo alcune aree maggiormente a rischio preventivamente individuate e il successivo ritrovo alla fine della mattinata di lavoro.