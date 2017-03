Qualche ritardo sui treni del mattino

Mattina senza troppi disagi per i pendolari varesini. In particolare, segnaliamo due situazioni di criticità come riportato dal sito di Trenord nella pagina “circolazione in tempo reale” che potrebbero interessare ai viaggiatori della nostra provincia.

SARONNO-SEREGNO-MILANO-ALBAIRATE

Il treno S9 24104 (MILANO PORTA GARIBALDI 06:17 – SARONNO 07:24) viaggia con 13 minuti di ritardo perché il treno che precede in linea è stato rallentato da un guasto agli impianti che regolano la circolazione.

CHIASSO-COMO-MONZA-MILANO

Il treno 25018 (MILANO PORTA GARIBALDI 06:09 – CHIASSO 07:17) viaggia con 14 minuti di ritardo per le ripercussioni, sulla circolazione ferroviaria, del ritardo di altri treni della direttrice.