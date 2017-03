“Quale 5G”: il Rapporto del Parlamento Europeo e una roadmap nazionale

Foto varie

La partita strategica sul 5G è di grande importanza per il nostro Paese e per l’Unione Europea, per consolidare la leadership europea sulle reti mobili e come volano di competitività delle imprese: le nuove reti 5G sono chiave per lo sviluppo dei servizi IoT e fondamentali per il successo delle applicazioni Industria 4.0.

Per questo il prossimo 9 marzo, giovedì, a Roma si terrà un importante convegno sul tema. L’evento si terrà dalle 11 alle 13.30 alla Sala del Refettorio in via del Seminario, 76.

La Commissione Europea ha tracciato una roadmap precisa per lo sviluppo del 5G nell’Unione con l’obiettivo di arrivare alla commercializzazione di servizi entro il 2020 e alla copertura delle principali città già nel 2018. Il Parlamento Europeo, con il rapporto “European Leadership in 5G” lancia un allarme indicando barriere e incertezze che potrebbero fortemente rallentare l’implementazione delle nuove reti e scoraggiare gli investimenti.

Come superare il rischio di impasse e garantire lo sviluppo di questa infrastruttura strategica nel nostro paese?

Programma

Saluti

Sergio Boccadutri, Deputato PD

11.00 Keynote speech

Patrizia Toia, Vice Presidente Commissione ITRE, Parlamento Europeo

11.15-11.45 Politiche digitali per lo sviluppo del 5G in Italia

Antonio Nicita, Commissario Agcom

Guido Scorza, Digital Team

11.45-13.00 Prospettive e investimenti dal mondo dell’industria



Lisa Di Feliciantonio, Head Media Relations and Public Affairs, Fastweb

Rita De Sanctis, Responsabile commerciale e regolamentazione, Oper Fiber

Hu Kun, Amministratore Delegato, ZTE Italy

Roberto Olivi, BMW Group

Guido Ponte, Chief Economist, TIM

Lorella Scorteccia, Direttore Sistemi Informativi, Ospedale Pediatrico Bambin Gesù

Michelangelo Suigo, Head of Governmental & Institutional Affairs, Vodafone

Massimo Angelini, Direttore External Relations, Wind-Tre

Modera

Andrea Biondi, Il Sole 24 Ore

Conclusioni

Antonello Giacomelli, Sottosegretario alle Comunicazioni, MISE

L’accesso in sala è subordinato alla registrazione: QUI IL LINK PER ACCEDERE