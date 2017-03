Quaranta nuovi tigli a Parco Cassinis

Foto varie

Quaranta nuovi tigli da stamattina rinverdiscono il Parco Cassinis grazie all’intervento realizzato, in convenzione con il Municipio 4, da Tree Experience srl, l’azienda che gestisce il Parco Avventura Corvetto, una realtà del Parco Agricolo Sud.

“Ringraziamo Tree Experience per questo dono ad un parco importante per il quartiere Porto di Mare – sottolinea l’assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura Pierfrancesco Maran -. La riqualificazione delle periferie riguarda anche la valorizzazione delle aree verdi, che devono essere sempre più belle e fruibili per chi le vive. In questo senso, il Parco Avventura rappresenta una realtà ormai consolidata capace di attirare grandi e bambini, regalando giornate di divertimento nella natura”.

Tra un albero e l’altro al Parco Avventura, nato nel 2016 con il patrocinio del Comune di Milano e diventato un punto di riferimento non solo per il quartiere ma per tutta la città, si snodano 7 percorsi per tutte le età, di diversa difficoltà, tra liane, ponti, passerelle, salti nel vuoto, reti e carrucole. Il Parco è raggiungibile con la M3, fermata Porto di Mare, e in bicicletta dal centro città, utilizzando la pista ciclabile lungo la direttrice Milano Centro – Corso Lodi – Abbazia di Chiaravalle.