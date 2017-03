Radicali e presidente del consiglio cittadino in visita al carcere

Foto varie

Stefano Malerba, Presidente del Consiglio Comunale di Varese, Mauro Gregori, consigliere comunale della lista “Lista Davide Galimberti” insieme a Gianni Rubagotti e Diego Mazzola, iscritti al Partito Radicale Nonviolento transpartito transnazionale, sono stati in visti oggi, sabato 18 marzo, alla Casa circondariale di Varese.

«Come radicali abbiamo abbiamo ringraziato chi, fra i 20.000 detenuti che hanno digiunato per la marcia per l’Amnistia del novembre scorso, è recluso qui anche in previsione della marcia di Pasqua – ha dichiarato Rubagotti -. Il Partito Radicale, se non raggiungiamo 3000 iscritti entro quest’anno, chiude e queste iniziative non saranno più possibili. Spetta ai varesini e agli italiani decidere se impedirlo. Un pensiero particolare inoltre va agli agenti penitenziari di cui abbiamo visitato gli alloggi: manca anche solo una lavatrice, ce ne è una rotta, le divise e le scarpe sono vecchie e consumate. Lo stato dovrebbe rispettare di più i suoi servitori, anche quelli che fanno funzionare le carceri».

Dopo l’assemblea nazionale degli iscritti del 25 marzo alla sede della UIL in via Campanini 5 a Milano i radicali continueranno le loro visite nelle carceri lombarde.