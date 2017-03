Rapina un distributore e fugge in scooter verso l’Italia

Ha rapinato un distributore di benzina armato di coltello e poi è scappato verso l’Italia, prima in scooter e poi a piedi. È successo oggi pomeriggio verso le 15:30 a Ligornetto in via Cantinetta, presso un distributore con annesso negozio

Secondo le informazioni diramate dalla Polizia Cantonale, l’uomo ha agito a viso coperto, armato con coltello: è entrato nel negozio ed ha minacciato una dipendente facendosi consegnare i soldi della cassa. L’uomo è poi fuggito con il bottino a bordo di uno scooter con targhe italiane, subito abbandonato, per poi allontanarsi a piedi in direzione del confine. Non vi sono stati feriti.

Le ricerche subito intraprese non hanno dato, per ora, esito positivo. Il rapinatore è un uomo, di circa 160 cm di altezza. Al momento della rapina vestiva giacca nera, pantaloni jeans e indossava degli occhiali da vista, oltre ad un casco nero. Eventuali testimoni che hanno notato movimenti sospetti nelle vicinanze del distributore sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.