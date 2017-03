Rapita 5 anni fa: oggi l’abbraccio con la mamma a Malpensa

Foto varie

(Nella foto – pubblicata dalla Polizia sulla sua pagina Facebook – la piccola raggiunge la saletta riservata dell’aeroporto di Malpensa in spalla ad un agente)

Alice Rossini non si è mai arresa, e oggi il suo sogno più grande si è avverato: ha potuto riabbracciare la sua bambina, rapita cinque anni fa, quando aveva solo 2 anni, dal padre siriano, che l’ha portata ad Aleppo.

Oggi pomeriggio, la piccola è arrivata in Italia con un volo atterrato a Malpensa, e in una saletta riservata mamma e figlia si sono ritrovate dopo la lunga separazione.

La storia di Alice Rossini e della sua piccola Emma, che oggi sta per compiere 7 anni, era iniziata nel 2011, quando , che aveva deciso di portarla nel suo Paese natale per farla crescere ed educarla in quella nazione. L’uomo era riuscito ad eludere i controlli di frontiera ed era scappato dall’Italia, nel dicembre del 2011, portando con sè la figlia.

Ieri gli uomini del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della Polizia criminale dopo un lungo lavoro con le autorità turche, quelle siriane e grazie all’impegno dell’ Ambasciata italiana ad Ankara, hanno preso in consegna, al confine turco-siriano, la piccola; a consegnarla alla polizia italiana i famigliari del padre che, nel frattempo, era stato arrestato in Turchia ed estradato in Italia da un mese.