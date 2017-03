“Rapito” un altro VeloOk, è il terzo caso

Il dissuasore arancione posizionato in via Saffi, a Varese, poco prima della svolta per via Tommaseo, è stato rubato nella notte. Si tratta del terzo furto di apparecchio dissuasore, dopo l’installazione di 9 colonnine, in via sperimentale, l’altro ieri. I primi due furti si sono verificati in via Giordani due giorni fa, me nella giornata di giovedì entrambi sono stati ritrovati.

Il furto di questa notte non ha al momento spiegazione. Si tratta in ogni caso di reati penali, e l’accusa per chi venisse scoperto sarebbe proprio di furto.