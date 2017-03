Razzia di prodotti da “Acqua e Sapone”, denunciato 20enne

incidenti varie

Veniva da Milano per fare razzia di prodotti per la pulizia e la cosmesi all’interno dei supermercati della linea “Acqua e Sapone” ma in breve tempo il ladro amante della pulizia è stato identificato e denunciato dai carabinieri di Busto Arsizio.

Nella mattinata di oggi (venerdì), infatti, sono riusciti a risalire ad un cittadino romeno, 20enne, grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, all’interno dei due negozi di Busto Arsizio e Gallarate dove il 6 e il 7 marzo sono stati rubati cosmetici vari ed altro materiale di analoga natura per un valore complessivo di 800 euro. Fondamentale, per la sua identificazione, un tatuaggio sul polso.