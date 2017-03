Record di infrazioni in un solo controllo per un 30enne

Ricettazione di merce rubata, possesso di droga e violazione del codice della strada. Sono le tre violazioni contestate ad un marocchino di 30 anni che è stato fermato, casualmente, dagli agenti del Commissariato di Busto Arsizio durante un pattugliamento.

Erano le 22,30 di domenica quando la Volante di Busto Arsizio, in via Settembrini, ha dato l’alt ad una Bmw con due uomini a bordo.

Già in prima battuta il semplice controllo dei documenti del mezzo ha evidenziato un’irregolarità, consistente nella mancata registrazione del passaggio di proprietà nei termini previsti, sanzionata con una pena pecuniaria che può arrivare fino a circa 3500 Euro.

Gli agenti tuttavia, considerato che i due risultavano pregiudicati, hanno deciso di approfondire il controllo scoprendo così che il guidatore aveva in tasca circa 4 grammi di hashish.

Sotto il sedile, inoltre, vi erano due telefoni cellulari stranamente avvolti in carta stagnola. Dagli accertamenti che è stato possibile effettuare nell’immediatezza è emerso che uno dei due apparecchi, un Iphone di pregio, era stato rubato da una macchina parcheggiata a Lonate Pozzolo e vi sono naturalmente motivi per sospettare che anche il secondo sia di provenienza illecita, come si cercherà di stabilire con ulteriori indagini.

Nel frattempo lo straniero si è visto ritirare la carta di circolazione della Bmw, segnalare alla Prefettura per il possesso della sostanza stupefacente e denunciare alla Procura della Repubblica per ricettazione.