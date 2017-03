Referendum Cgil, continua l’azione di informazione

Continua l''azione di informazione della Cgil per i quesiti referendari anche dopo il decreto legge che ha abolito i voucher. Giovedì 30 marzo la segretario nazionale Tania Scacchetti sarà a Varese dove sono previsti due presidi

Dopo il volantinaggio durante la visita di Papa Francesco alla diocesi di Milano, la Cgil continua nella sua campagna referendaria “Libera il lavoro. Con due Sì tutta un’altra Italia” per l’abolizione dei voucher e il ripristino della responsabilità solidale negli appalti. Giovedì 30 marzo sarà presente a Varese la segretaria nazionale della Cgil Tania Scacchetti. (nella foto sopra il segretario Umberto Colombo volantina fuori dalla Basilica di San Vittore)

Secondo la Cgil, il decreto del governo in materia di voucher e appalti è un primo importante risultato frutto delle iniziative organizzate dalle camere del lavoro, anche a Varese, nelle fabbriche e nelle piazze insieme alla raccolta di firme per la Carta dei diritti universali del Lavoro e per i quesiti referendari. L’azione di informazione della Cgil però continua perché qualunque decreto legge ha valenza provvisoria per sessanta giorni e una legge approvata dal Parlamento deve essere vagliata dalla Corte di Cassazione, l’unico soggetto che possa ritenere superati i quesiti referendari.

In provincia di Varese la Cgil organizza per giovedì 30 marzo due presidi: al Centro commerciale di via Lario 37 a Gallarate (dalle ore 10 alle ore 13) e agli arrivi del terminal 1 di Malpensa (dalle ore 14.00 alle ore 16).

«Se verranno cancellati i voucher e sarà ripristinata la responsabilità solidale negli appalti – dice Umberto Colombo, segretari provinciale della Cgil – sarà favorita la discussione di nuove regole universali del lavoro, contenute nella proposta di legge di iniziativa popolare Carta dei Diritti Universali del Lavoro,che porranno fine alla precarietà garantendo dignità e diritti fondamentali a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori. Per queste ragioni continueranno le innumerevoli iniziative organizzate dalla Cgil in tutta la provincia».